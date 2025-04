Ladro entra in casa per rubare e uccide il domestico

Entra in casa per rubare e uccide il domestico. Omicidio ieri sera a Milano, in un appartamento in via Randaccio, in centro città. Secondo le prime informazioni il proprietario dell’appartamento rincasando intorno alle 18.30 si è trovato davanti la scena e istintivamente è scappato chiudendo la porta, che aveva trovato aperta, dietro di sé. Quando la Polizia è arrivata ha trovato ancora bloccato dentro il presunto omicida, che è stato arrestato. Da quanto si è appreso, il padrone di casa, un imprenditore di nazionalità israeliana, nel rientrare, ha trovato la porta aperta e ha visto il dipendente a terra e uno sconosciuto rovistare nell’appartamento. E’ scappato chiudendo la porta intrappolandolo. Subito dopo ha chiamato il 112 e sul posto si sono precipitate le Volanti della questura. Il fatto è avvenuto in un’elegante palazzina in via Randaccio, che si trova in una zona di ville alle spalle dell’Arco della Pace.