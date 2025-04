Pasqua per i terremotati del Myanmar

Anche a Pasqua si possono fare regali. Soprattutto se hanno uno scopo benefico, di vicinanza a persone e comunità duramente provate da una recente tragedia. Caritas Ambrosiana ha deciso di dedicare i Regali Solidali della Pasqua 2025 alle vittime del potente terremoto che ha colpito il Myanmar lo scorso 28 marzo , che ha causato circa 3.600 morti e decine di migliaia gli sfollati costretti a vivere in condizioni precarie, in molti casi sotto semplici teli di tende che sfidano la stagione dei monsoni.

La rete internazionale Caritas ha deciso il lancio di un Appello d’emergenza , per sostenere l’attività dei partner della Chiesa nel territorio del Myanmar. L’Appello si propone di raccogliere fondi per interventi della durata di 12 mesi, suddivisi in 4 fasi : soccorso immediato (aprile); soccorso rapido e preparazione ai monsoni (maggio-giugno); risposta ai monsoni (fine giugno – settembre); recupero e sostegno ai mezzi di sussistenza (mesi successivi).

Il Piano di risposta parte da un valore (incrementabile) di 6,1 milioni di euro e intende raggiungere circa 50 mila beneficiari in 3 diocesi (Mandalay, Taunggyi, e Taungoo) e 74 comunità colpite dal sisma. La risposta sarà multisettoriale, per far fronte alla molteplicità dei bisogni: si opererà per offrire risposta ai bisogni alimentari e non alimentari di base, ripristinare condizioni di alloggio dignitose (temporanee prima, di ripristino e ricostruzione poi), migliorare le condizioni igieniche (distribuzione di kit, attenzione alle fonti di acqua sicura e pulita, servizi igienici), promuovere opportunità di reddito sicure e dignitose, sostenere la ripresa dei mercati locali, fornire accesso a strumenti e servizi di protezione (consulenza post trauma, attenzione ai rischi legati alla tutela dei minori, sostegno alle famiglie che hanno avuto perdite di vite, sostegno psicologico a operatori e volontari).