Giovane precipita dal terzo piano e muore, tragedia nel milanese

Un 21enne originario della Costa d’Avorio è morto questa mattina precipitando dal terzo piano di un appartamento di via Grigna, a Legnano. Secondo la polizia, intervenuta sul posto, si tratterebbe di una caduta accidentale: il giovane non era solo in casa quando

questa mattina, intorno alle 6, si sarebbe sporto dalla finestra del soggiorno della casa, forse per prendere qualcosa, ed è caduto. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.