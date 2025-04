Confservizi Lombardia cresce con le sue aziende: oltre il milione di euro di ricavi

Superati anche nel 2024 un milione di euro di ricavi. Acquisite 7 nuove aziende associate, pari al 4,38% delle 160 iscritte. Consolidata ed ampliata la struttura organizzativa, così come le attività di servizio per le associate. Registrato, in particolare, un forte incremento (+108%) dell’Attività formativa sia gratuita per le associate che on demand e servizi (+28%), rispetto all’anno precedente.

Sono questi in estrema sintesi gli elementi distintivi del Bilancio Consuntivo 2024 approvato ieri dalla Giunta esecutiva di Confservizi Lombardia, insieme al Bilancio preventivo 2025, che evidenziano un progressivo consolidamento e crescita dell’Associazione delle imprese di pubblica utilità in Lombardia.

“Questi risultati rappresentano il concreto riconoscimento e la conferma di fiducia da parte delle associate di un lavoro quotidiano di affiancamento e supporto – commenta il Presidente Yuri Santagostino – nell’offrire risposte adeguate ai continui cambiamenti in atto nei differenti settori. Continueremo a promuovere la circolazione di buone pratiche, sinergie industriali e culturali tra utilities convinti dell’importanza di far crescere competenze pubbliche a beneficio del servizio dei cittadini con strumenti sempre più moderni ed efficienti”.

Nel corso del 2024, a completamento di un percorso di diversi mesi, Confservizi Lombardia ha ottenuto la certificazione della Parità di genere UNI/PdR 125, impegno che continuerà nel corso del 2025 per il mantenimento della certificazione, oltre all’avvio dell’iter per l’ottenimento della certificazione ISO 9001.

E’ stato condotto uno studio sul Settore idrico che ha prodotto un Paper di posizionamento presentato nelle scorse settimane in Regione Lombardia all’assessorato alle Risorse idriche. In fase di completamento, inoltre, un Paper sul Settore Farmacie che verrà reso pubblico nei prossimi mesi. Tra gli obiettivi del 2025 si pone la valutazione, d’intesa con i Coordinatori di settore, di un Paper sul tema Ambiente e Casa sociale.

Anche per il 2025 la formazione e la crescita delle competenze interno dell’associazione e nelle aziende associate rimane uno dei punti di forza di Confservizi Lombardia che intende potenziare la collaborazione con l’Università Milano Bicocca nell’ambito del Master in gestione dei servizi pubblici e delle Utilities, il numero di workshop tematici, stage universitari, ore di formazione per il personale interno.