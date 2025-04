Travolto e trascinato da un camion, 70enne in bicicletta muore davanti alla Villa Reale di Monza

Un uomo di 70 anni è morto, dopo essere stato travolto da un furgone mentre era in sella alla sua bicicletta, attorno a mezzogiorno, in viale Cesare Battisti, a pochi passi dalla Villa Reale di Monza. Per l’uomo, nonostante i soccorsi siano arrivati in pochi minuti, non c’è stato nulla da fare. L’ uomo in bicicletta, che risulta residente a Milano, procedeva affiancato ad un autoarticolato in viale Battisti e – per cause ancora da accertare – è stato arrotato dal mezzo e trascinato insieme alla sua bicicletta per oltre 500 metri, in direzione della Villa Reale. Alla guida dell’autoarticolato un conducente di 48 anni residente in Brianza, che – dopo l’impatto – ha proseguito la marcia sul proprio mezzo in direzione Biassono. Identificata l’azienda proprietaria del mezzo e il conducente alla guida che è indagato per omicidio stradale.