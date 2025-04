Sfascia la sala accettazione del Policlinico di San Donato, arrestato

Ha sfasciato la sala accettazione del Policlinico di San Donato Milanese. Per questo, un bulgaro di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri, con l’accusa di danneggiamento aggravato. L’uomo, che sembra avere problemi psichici, questa mattina ha rotto una porta in vetro, computer e del materiale sanitario. Probabilmente era entrato in ospedale per cercare un rifugio, dal momento che è senza fissa dimora. Aveva fatto la stessa cosa alcuni giorni fa all’ospedale di Vizzolo Predabissi. Non aveva rotto nulla ma si era limitato a inveire contro il personale.