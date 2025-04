VENEZIA (ITALPRESS) – “Sarà bello perché pagano le istituzioni e i cittadini ricevono uno stadio, l’arena e le aree verdi. Abbiamo messo da parte i soldini, non li abbiamo buttati via e li destiniamo a un sogno che i cittadini hanno da più di 50 anni”. Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a margine della presentazione del progetto per il nuovo stadio di Venezia.

(Fonte video: Comune di Venezia)