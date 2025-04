Maltempo, allerta per il livello del Po nel cremonese

Cresce al ritmo di un centimetro e mezzo all’ora ed è ora attestato a un metro e dieci centimetri sopra lo zero idrometrico il Po a Cremona. L’allerta, per i paesi lungo le rive del fiume, è massima: il colmo di piena dovrebbe transitare nel pomeriggio e le amministrazioni hanno già emesso le ordinanze di divieto di transito nelle golene e lungo le strade arginali. Il fiume in mattinata ha superato “soglia 3” al Ponte della Becca, in provincia di Pavia, e in alcune zone del Piacentino, come a Calendasco, l’acqua ha invaso le aree golenali.

Il sindaco di Pavia, Michele Lissia, ha firmato un’ordinanza che istituisce alcuni provvedimenti urgenti per l’esondazione del fiume Ticino che sta salendo in via Milazzo, nella zona del Borgo Basso, quartiere periferico della città.

In particolare si stabilisce “sino al termine delle esigenze di allerta ed emergenza il divieto di transito in via Milazzo e via Trinchera” e si dispone di “evacuare i piani interrati e i piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori, predisponendo quanto necessario”. La zona è presidiata da polizia locale, protezione civile e vigili del fuoco.