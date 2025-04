Vimercate (MB), arrestati quattro minori per rapine con coltelli e spray urticante

Le vittime venivano accerchiate, minacciate, talvolta picchiate e costrette a consegnare denaro, cellulari e altri oggetti personali. In un caso la banda ha rubato anche in un negozio. Ora quattro minorenni e un 18enne sono in carcere con le accuse, in concorso, di minaccia, rapina e furto aggravati e di lesioni personali. Gli episodi sono avvenuti nelle strade della movida di Vimercate, in particolare in zona torri Bianche e di altri comuni della provincia di Monza, dove i giovani usavano coltelli e spray urticanti per commettere le aggressioni ai danni di altri minorenni. Per tutti il gip del Tribunale dei Minori ha disposto la custodia cautelare al Beccaria di Milano, due dei cinque arrestati erano già in carcere per altri reati. Gli episodi di violenza e rapine contestati ai 5 arrestati, secondo le indagini dei carabinieri, sono avvenuti nella primavera del 2024.