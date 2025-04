Vento forte in Lombardia, chiusi i parchi

Vento forte stamattina a Milano e nel resto della Lombardia. Già dalla serata di ieri le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberi in città a Milano e resi necessari diversi interventi.

Si prevede il perdurare della situazione azione anche nel corso della giornata di oggi, giovedì 17 aprile. Per questo l’Unità di crisi locale del comune di Milano ha deciso che oggi i parchi rimarranno chiusi.

E’ attiva l’allerta meteo gialla (rischio ordinario) idrogeologica, idrica, temporali e vento, quindi si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi, Lambro e Seveso, e dei sottopassi. In particolare, a causa del vento, si raccomanda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.