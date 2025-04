Rami e impalcature crollate per il vento a Milano, vigili del fuoco al lavoro

Pioggia e vento forte la scorsa notte e questa mattina a Milano e nel Milanese, dove si sono registrate abbondanti precipitazioni ma soprattutto raffiche di vento fino a 30 nodi. Il comune di Milano ha deciso di chiudere al pubblico i parchi cittadini. Numerosi i rami e le piante cadute con qualche problema di circolazione, stamani. Per le strade anche parti di recinzioni, teli e cesate di cantieri rovesciate creano qualche problema agli automobilisti, ad esempio nell’area tra Gioia e la stazione Centrale. In Pagano alle 7 un autocarro è stato investito da una pianta ma il conducente non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Un anziano è stato soccorso dopo che l’auto che guidava è stata travolta dai rami di un albero. L’uomo, un 77enne, ne è uscito illeso. Sul posto, poco prima delle 9, sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale e il 118, che non ha però dovuto trasportarlo.

Sempre stamani in via Rembrandt, alcune pesanti lastre di vetro sono cadute in strada da un palazzo, anche qui senza colpire nessuno. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la struttura. Problemi alla circolazione per rami o impalcature in carreggiata sono segnalati in viale Sarca, via Botticelli, largo V Alpini, corso Sempione/Procaccini, largo Murani, via Strambio, viale Famagosta e a San Donato Milanese. Criticità sulle linee tranviarie 1 e 10, 33, e sui bus 39, 54 e 924, 61, 98, 130, 132 e 902

I Vigili del fuoco hanno dovuto effettuare oltre un centinaio di interventi per fronteggiare le numerose chiamate di cittadini per tegole e cornicioni pericolanti, tetti danneggiati, impalcature a rischio di crolli e allagamenti di solai e cantine. In via Botticelli un albero crollato sulla sulla strada ha provocato la deviazione della Linea 61 ma si segnalano difficoltà anche lungo i percorsi di alcuni tram, come per la Linea 24. Le metropolitane sono invece regolari. L’amministrazione comunale invita i cittadini “a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi e a provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie”. Il Comune ricorda che a Milano è in corso un’allerta gialla meteo e invita a non sostare sotto alberi e dehors o in prossimità, appunto, di impalcature.