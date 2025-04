Maltempo, centinaia di interventi dei vigili del fuoco

Sono 120 gli interventi effettuati nella notte a Milano dai vigili del fuoco, a causa del maltempo. 180 gli interventi richiesti in mattinata. 30 i mezzi impiegati. I pompieri sono intervenuti per alberi caduti, alberi su auto, cornicioni pericolanti, tetti, lamiere distaccate

dal vento, viabilità compressa in più punti a causa di alberi caduti su sede tranviaria

Situazione critica alla fermata della linea 2 della metropolitana ad Assago: la circolazione è sospesa tra Assago Nord e Assago Forum a causa di pannelli pericolanti sulla linea di elettrificazione.

Proseguono intanto gli interventi della Protezione Civile della Città metropolitana di Milano a causa del peggioramento delle condizioni meteo sul territorio e della diramazione dell’allerta arancione. “Di fronte a una situazione in rapida evoluzione, La Protezione civile metropolitana si è prontamente attivata e sta operando, insieme ai Vigili del fuoco e alle altre forze sul territorio, per ridurre i pericoli e di disagi per i cittadini”, commenta in una nota Sara Bettinelli, consigliera delegata metropolitana alla Protezione Civile.