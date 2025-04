Ancora in calo il mercato dei veicoli commerciali

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in calo a marzo il mercato dei veicoli commerciali in Italia. Secondo i dati dell’Unrae, si tratta dell’ottava flessione consecutiva a doppia cifra: -14,1%, con 17.415 immatricolazioni rispetto alle 20.280 dello stesso mese del 2024, perdendo quasi 2.900 veicoli. Nel primo trimestre il calo è stato del 15,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le immatricolazioni di veicoli elettrici puri si attestano su una quota del 3,2%, in linea con il risultato di febbraio e in crescita rispetto all’1,6% di marzo 2024, che fu penalizzato dall’attesa per l’avvio degli incentivi. L’Unrae esprime preoccupazione per il clima di incertezza generato dalle tensioni geopolitiche e, in particolare, dagli effetti delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Ad aggravare la situazione l’esclusione del comparto automotive dal rinvio di 90 giorni dei dazi americani, con potenziali impatti negativi sul mercato europeo. Sul piano normativo, l’Unrae accoglie con favore la presentazione della proposta di Regolamento sui veicoli leggeri, con cui la Commissione Europea intende introdurre una maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi di emissione di CO2 fissati per il 2025.

/mrv/gtr