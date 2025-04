Spaccio di droga in Brianza, dieci arresti

I carabinieri di Vimercate (Mb) hanno arrestato dieci persone, nove uomini e una donna, di età compresa tra i 24 e i 48 anni, residenti nelle province di Monza Brianza, Lecco e Bergamo per spaccio di droga.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, ha svelato una strutturata attività di spaccio di droga, in particolare cocaina e hashish, tra Cornate d’Adda, Sulbiate e Verderio, dal novembre 2023 al marzo 2024, che avveniva in particolare a casa della donna indagata e in un vicino negozio. I clienti erano numerosi.

Nel corso dell’attività, i militari hanno sequestrato complessivamente circa 150 grammi di hashish, 250 grammi di cocaina e oltre 15 mila euro in contanti. Parte della sostanza stupefacente era nascosta in aree rurali nei comuni limitrofi, dove sono stati trovati anche due machete. Durante l’esecuzione delle ordinanze è stata sequestrata anche una pistola a salve priva del tappo rosso. Due persone sono attualmente irreperibili. Un’undicesima persona è stata denunciata in stato di libertà per i medesimi reati.