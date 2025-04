Sequestrati in Brianza prodotti di Pasqua e giocattoli non conformi

Con l’approssimarsi delle feste di Pasqua, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Monza Brianza hanno ulteriormente intensificato l’azione di contrasto all’importazione ed alla vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.

I militari del Gruppo di Monza hanno eseguito un controllo presso un esercizio commerciale

nel centro del capoluogo brianzolo, dove sono stati trovati oltre 21mila decorazioni pasquali(utilizzate anche per la guarnitura di uova e torte augurali) con una marchiatura “CE” ingannevole e circa 1.500 giocattoli non conformi alla normativa a tutela del consumatore. Accertata la detenzione per l’immissione sul mercato, gli articoli commercializzati – tutti prodotti in Cina – sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e l’imprenditore segnalato alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative, nonché denunciato a piede libero alla Procura di Monza per i reati di frode in commercio e ricettazione.

I Finanzieri delle Compagnie di Seregno e Seveso hanno effettuato controlli anche in un negozio di orologeria, gioielleria ed argenteria di Giussano e in un esercizio commerciale di Cesano Maderno e hanno eseguito il sequestro amministrativo per violazione al Codice del Consumo di oltre 350 articoli di bigiotteria e circa 200 accessori per abbigliamento (borse , pochette e beauty case), con conseguente segnalazione dei due commercianti

alla competente Camera di Commercio.