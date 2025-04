OTA Viaggi, Diana “Focalizzati sulla destinazione Italia”

MILANO (ITALPRESS) – “OTA Viaggi è partner di Bluvacanze ormai da cinque anni. Siamo specializzati e focalizzati su prodotto Italia, su come portare l’Italia in agenzia di viaggio sotto il giusto aspetto. Molte volte si è scelta l’Italia o solo per il prezzo o solo per proporre delle cose svendute, oggi invece siamo in una nuova fase in cui l’agente di viaggio deve il professionista del mondo del turismo, deve sapere indicare, consigliare e valutare qual è la migliore vacanza per l’utente finale. Grazie al prodotto di OTA Viaggi stiamo raggiungendo dei numeri importanti”. Così Massimo Diana, direttore commerciale di OTA Viaggi, nel corso di un evento con Bluvacanze e Gnv sulle offerte turistiche per la Summer Season 2025.

