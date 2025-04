Nucleare, Sala: “Sarebbe utile un confronto pubblico tra me e Salvini”

Your browser does not support the video tag.

Sul nucleare “sarebbe veramente utile un confronto pubblico tra me e Matteo Salvini”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione della 26esima edizione della Milanesiana di questa mattina al Piccolo Teatro Grassi.

Per quanto riguarda le opinioni espresse ieri dal ministro sul tema: “Io sinceramente spero che sia l’emblema della loro campagna elettorale 2027”, ha aggiunto Sala, precisando: “Io non sono concettualmente contrario al nucleare, ma credo che questo non sia il momento del nucleare e che si debba puntare sulle rinnovabili”.

“Ho studiato a lungo la cosa e ho le mie convinzioni”, ha spiegato il sindaco. “Siccome Salvini tira fuori spesso la questione nucleare, immagino che anche lui abbia approfondito la questione”. Ha poi lanciato la proposta di un confronto con Matteo Salvini: “Per non buttarla in caciara, visto che è un argomento assolutamente delicato, sarebbe veramente utile un confronto pubblico tra me e lui. Io lo farei volentieri, ragionando tecnicamente sul senso o meno di una centrale nucleare a Milano. Se è disponibile, io sono più che disponibile”.