Gay “Usa partner strategico, ma abbiamo occhi anche sull’Asia”

TORINO (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti sono stati, sono e credo che saranno sicuramente un partner strategico per il nostro territorio e per il nostro Paese. Questo però non toglie che bisogna continuare a guardare anche ad altri mercati come l’India, la Cina e l’Asia in genere. Questo perché il nostro impulso nel crescere, esportare e trovare nuovi mercati non si deve fermare, anche consapevoli che la geopolitica e l’economia possono variare. Questo però non vuol dire che la visione transatlantica non debba continuare ad appartenere a noi tutti”. Così il presidente dell’Unione Industriali Torino, Marco Gay, a margine della presentazione dell’indagine congiunturale sul secondo trimestre delle imprese torinesi e piemontesi.

