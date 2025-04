Provinciali, Figuccia “In campo le migliori risorse della Lega”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo presentato una lista con diciotto candidati, il quadro è molto articolato. Si tratta di elezioni assolutamente nuove per tutti. Un’elezione di secondo livello che ci ha visto un pò insoddisfatti perché avremmo sicuramente preferito andare ad elezioni di primo livello e dare voce al popolo, ai cittadini. Ci troviamo invece con una elezione di secondo livello che vede scendere in campo le nostre migliori risorse di partito”. Così la segretaria provinciale di Palermo della Lega, Sabrina Figuccia, a margine di un incontro all’hotel Giardino Inglese, nel corso del quale è stato fatto il punto del partito sulle prossime elezioni provinciali in Sicilia.

“Comune per comune – sottolinea – abbiamo individuato 18 candidati tra consiglieri, sindaci, che rappresentano l’intera provincia della nostra Palermo in una sfida che è certamente quella di ritornare a parlare dei temi relativi alle competenze delle province, penso alle scuole, penso alle infrastrutture, alla viabilità, penso alla protezione civile, a tutti quei temi che a causa di una la riforma paradossale, che riforma poi non è stata, ha visto abolire completamente uno strumento assolutamente invece sano e che certamente poteva essere gestito meglio ma sul quale si è fatta davvero una tragedia. Questo nuovo organismo, seppur di secondo livello, siamo certi che contribuirà a rendere migliori le province e speriamo possa essere un elemento di traghettamento verso le elezioni poi di primo livello”. xd6/mca2