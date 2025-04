Salone del Mobile, record di visitatori stranieri

Il dato definitivo dei visitatori del Salone del Mobile di Milano sarà disponibile solo al termine della giornata ma c’è già un record per la 63esima edizione della manifestazione, cioè la percentuale degli operatori stranieri che sono stati il 68%. “Il dato definito dei visitatori che chiuderemo stasera è in linea con l’edizione 2023 di EuroLuce – ha spiegato Maria Porro la presidente della Salone del Mobile -. Il numero che possiamo già dare, che è molto interessante, è la percentuale degli operatori esteri, cioè il 68% che è un record. E i Paesi da cui provengono sono 151, gli Usa sono uno dei questi Paesi”.

“Ecco perché l’investimento del Salone del mobile nel promuovere questo evento a livello globale, cercando di aprire nuove strade è oggi più che mai è una reazione ‘no panic’ che l’industria sta dando”, ha aggiunto in riferimento alla situazione internazionale.”Il primo Paese rimane la Cina con una leggera flessione sul 2023 mentre c’è una netta flessione sul 2024, quindi in questo caso abbiamo un parallelismo con l’andamento del mercato cinese – ha proseguito -, che ha fatto un meno a doppia cifra molto importante. Gli operatori europei hanno avuto una buona tenuta, è il primo mercato per l’arredo, seconda abbiamo la Germania, poi la Spagna, con un numero importante di operatori. C’è poi la Polonia che è un Paese molto interessante e che sta diventando molto sensibile all’arredo italiano”

Tra gli operatori che hanno visitato il Salone, ci sono dei mercati nuovi interessanti come il Giappone che scala la classifica, l’altro Paese sono gli Emirati Arabi Uniti che hanno raddoppiato il numero delle presenze con 1723 operatori, un numero molto importante. C’è poi il pubblico degli studenti, che è quello del futuro, che ha fatto un +38%. “Non sono solo ragazzi italiani”, ha spiegato Porro. Il Salone Satellite ha avuto più di 35mila presenze.Ai Forum dedicati alla luce ci sono state 1500 presenze in due giornate di talk.