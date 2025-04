Il Fuorisalone in Brianza, Varedo protagonista

Alcova torna a Varedo (Mb) per la sua nona edizione, in occasione del Salone del Mobile e del Fuorisalone.

Accanto alle storiche residenze di Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi, che dopo l’edizione 2024 sono state attivate anche quest’anno, Alcova presenta due nuove location: l’ex fabbrica SNIA e le Serre di Pasino, due nuovi luoghi, grezzi e stratificati, dove la natura ha iniziato a riprendersi i suoi spazi. Quattro sedi, ognuna con la propria atmosfera unica, guidano così i visitatori attraverso un percorso eclettico, in cui esplorare la ricerca e il lavoro di designer affermati ed emergenti con installazioni site-specific e progetti espositivi che dialogano con l’identità di ciascun ambiente.

Le Serre di Pasino, immerse nel verde dell’ippodromo all’aperto adiacente a Villa Bagatti Valsecchi, un tempo ospitavano una delle più grandi coltivazioni di orchidee bianche in Europa. Qui prende forma “Ghost Orchids” di Marcin Rusak Studio, progetto che intreccia la storia personale del designer e quella del luogo, attraverso una nuova serie di opere scultoree realizzate in un materiale biodegradabile in collaborazione con il Łukasiewicz Institute. Interagisce con la memoria materiale e le sue trasformazioni anche “Soft Horizons” di Objects of Common Interest x Greek Marble, un’installazione di sculture che celebra il marmo greco, utilizzandone frammenti rimodellati e riassemblati, dando loro una nuova leggerezza e movimento.

L’ex fabbrica SNIA, un tempo centro globale per la produzione di fibre sintetiche, mette in scena un intreccio tra decadenza industriale e silenziosa riconquista della natura. Qui è

presentata “Under the Volcano” di Ranieri, monumentale installazione per raccontare la nuova collezione in pietra lavica creata da Francesco Meda e David Lopez Quincoces per l’azienda situata ai piedi del Vesuvio. E’ inoltre ospitata la ricerca sui materiali del futuro di Habitare attraverso i progetti di una selezione di aziende e designer finlandesi.

Villa Bagatti Valsecchi, perla architettonica del XIX secolo, con le sue grandi sale, le stanze più intime e i sotterranei, ma anche i suoi vasti giardini e le sue grotte nascoste, ospita realtà emergenti come le americane ANANASANANAS, in collaborazione con Parasite 2.0, che offrono una nuova declinazione del loro approccio al food e alla sostenibilità attraverso un progetto in collaborazione che riflette sullo sfruttamento del suolo nella produzione alimentare, mentre il duo Rive Roshan (Amsterdam) trasforma la fontana della Villa con una poetica installazione cangiante nell’interazione con la luce naturale.