Curva Nord Inter, omicidio Boiocchi: 6 nuovi arresti

Ci sono sei nuovi arresti nell’inchiesta sull’omicidio di Vittorio Boiocchi, il capo della curva Nord interista ucciso il 29 ottobre 2022 davanti a casa, a Milano, a colpi di pistola da due killer in moto. La Squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei persone, presunti responsabili, nell’inchiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra. Tra i destinatari del provvedimento Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord già in carcere dal 4 settembre per aver ucciso Antonio Bellocco, esponente dell’omonima cosca di ‘ndrangheta, e arrestato anche, assieme ad altri capi e ultras, nell’ambito della maxi inchiesta sulle curve di San Siro. La Procura ha diffuso una nota nota firmata dal procuratore Marcello Viola in cui si spiega che “è stata eseguita, da personale della Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti, ritenuti gravemente indiziati di essere i responsabili (mandanti ed esecutori materiali) dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, ucciso a Milano a colpi d’arma da fuoco in data 29 ottobre 2022”. Nel pomeriggio i particolari saranno diffusi in una conferenza stampa in Procura.