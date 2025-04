BYD entra nel mercato europeo con la Denza Z9GT

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo BYD ha ufficialmente lanciato in Europa, in occasione della Milano Design Week, Denza, marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia. A guidare l’ingresso nel mercato del vecchio continente sarà la Z9GT. Si tratta di un modello avanzato che offre ai clienti la scelta tra un propulsore completamente elettrico o l’autonomia di una configurazione ibrida plug-in Super Dual Mode. Il secondo modello al lancio sarà la D9, una monovolume che combina propulsori sostenibili con un abitacolo perfezionato per offrire un comfort da business class.

