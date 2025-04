Urso “Il treno del made in Italy corre su identità e innovazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è una bella giornata per il made in Italy e per la nostra economia. Uno dei tasselli fondamentali della nostra strategia per rafforzare e valorizzare il sistema produttivo del nostro Paese che si contraddistingue nel mondo per il buono, bello e ben fatto. Sviluppiamo consapevolmente la necessità di innovare il nostro Paese e le nostre imprese perché sull’identità e sull’innovazione corre il treno del Made in Italy nel mondo”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione dell’inaugurazione della Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”.

