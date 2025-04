STMicroelectronics, Guidesi: servono garanzie sul futuro di Agrate

“Il piano industriale presentato oggi da STMicroelectronics non ha fornito sufficienti garanzie sul futuro del sito di Agrate Brianza, che deve restare centrale e strategico per le prospettive di sviluppo della società”. Lo afferma l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, che ha partecipato a Roma, nella sede del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), al tavolo convocato dal ministro Adolfo Urso durante il quale il gruppo italo-francese ha presentato il proprio piano industriale. “Alla luce di quanto emerso nel corso della presentazione del nuovo piano industriale – prosegue Guidesi – insieme all’assessore al Lavoro Simona Tironi convocheremo un incontro straordinario a Palazzo Lombardia con i vertici aziendali e i sindacati per fare chiarezza sul destino del sito di Agrate, dove lavorano migliaia di persone esprimendo competenze e professionalità in un ambito strategico come quello dei semiconduttori”.

Al tavolo di Stm di oggi di “davvero pessimo c’è stata un’illustrazione di un piano parziale, pieno di ombre e di omissioni, perché il taglio all’occupazione in Italia non è stato né quantificato, salvo poi all’ultimo minuto spiegare che c’è un esubero di personale di 2.800 persone globale, dichiarato a livello complessivo. Come questo si articolerà sul nostro territorio non è dato saperlo”. A dirlo è stata Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil, al termine dell’incontro. “Temiamo che il taglio in Italia sia particolarmente violento – ha aggiunto – in particolare al nord, perché mentre sugli stabilimenti del sud ci sono ancora in campo altri pezzi di progetti, al nord sono in ritardo su un progetto che doveva già essere concluso nel 2025, che inizia ora ma che è sostitutivo e non più aggiuntivo. Quindi non chiuderanno gli stabilimenti complessivi, ma c‘è un enorme reparto ad Agrate, di 2.500 persone, che rischia di venire raso al suolo”