San Siro, Gravina “Siamo un po’ tutti in ansia, ma fiduciosi”

MILANO (ITALPRESS) – “Situazione San Siro? Siamo un po’ tutti in ansia, preoccupati, ma anche fiduciosi. Ho visto recentemente il ministro Abodi. Credo che ci sia l’idea di accelerare questo percorso che riguarda non solo Milano, ma tutto il piano delle infrastrutture e delle strutture del nostro paese”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina in merito alla vicenda legata allo stadio San Siro. “Noi non possiamo più prescindere da considerare il calcio come sport, come momento di accoglienza, di vivibilità, di ambiente sereno e tranquillo e non avere il luogo dove poter svolgere e sviluppare questa splendida dimensione legata all’accoglienza e al sapersi relazionare con gli altri”.

pia/gm/azn