Regione Lazio a New York, Tagliavanti “Sviluppare settori innovativi”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo sostenuto questa importante iniziativa della Regione che ha portato il sistema imprenditoriale regionale a conoscere una delle esperienze di punta del settore dell’innovazione. Di questo l’economia romana, laziale e italiana ha un grande bisogno perché purtroppo il nostro sistema economico, pur essendo sviluppato e moderno, ha problemi di produttività”. Lo ha detto all’Italpress il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, in occasione della missione della Regione Lazio a New York. “La produttività – aggiunge – si ottiene soltanto sviluppando i

settori innovativi e diffondendo il digitale in tutta la filiera economica regionale italiana”.

