Design Week, gli studenti occupano il chiostro della Statale

Prosegue la protesta dei collettivi Rebelot ed Ecologia Politica Milano dell’università Statale che oggi hanno bloccato l’ingresso del chiostro Farmacia dell’ateneo dove si trova l’installazione di Amazon per il Fuorisalone. “Se è chiuso per gli studenti è chiuso anche per Amazon”: questa la scritta sullo striscione esposto nel chiostro, che è chiuso durante l’anno e viene aperto solo in occasioni particolari come appunto la Design week. Dopo aver organizzato una serie di iniziative, hanno avuto un incontro nel pomeriggio con la rettrice Marina Brambilla che hanno definito “a dir poco deludente”.

Gli studenti hanno chiesto “un impegno scritto della rettrice a valutare la fattibilità dell’apertura del chiostro a lungo termine. Questa formulazione estremamente contorta e risicata sarebbe stato il massimo obiettivo raggiungibile in quella sede, ci è stato detto. Ci è stato detto che non si aveva idea delle condizioni strutturali del cortile, che ancora andava fatta una perizia edile per verificarne l’agibilità a lungo termine. Per aprire il chiostro questa settimana, invece, già si era mosso un team in collaborazione tra Unimi e Amazon”.

I ragazzi hanno quindi passato la notte nel chiostro e questa mattina ne hanno chiuso l’ingresso ai visitatori: “Mentre la rettrice deciderà se assumersi questa impegnativa responsabilità, ci troverà all’interno di Chiostro Farmacia facendo semplicemente quel che dovremmo poter fare tutto l’anno, in quanto studenti: starci”