Dazi, Rocca “Pausa è occasione per riflettere, fiducia in Meloni”

NEW YORK (ITALPRESS) – “La guerra dei dazi non investe soltanto l’Italia o l’Unione Europea, ma è a livello globale. I 90 giorni

sono un’occasione per riflettere perché questa dinamica con la Cina può scatenare anche spirali pericolose, quindi va governata e

su questo credo che la saggezza della Presidente Meloni potrà fare la differenza nel dialogo che ha con il Presidente Trump”. Lo ha

detto all’Italpress il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, in occasione della missione a New York. “Ho grande fiducia

nella Presidente Meloni – aggiunge – nella sua capacità pragmatica e anche nella sua forza di convincimento”.

xo9/mgg/gtr (Intervista e video di Stefano Vaccara)