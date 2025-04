Dazi, Cirielli “No alle polemiche sterili, serve diplomazia”

ROMA (ITALPRESS) – “La posizione dell’Italia è contro le guerre. Stiamo cercando di raggiungere un accordo che sia utile per gli Stati Uniti, per l’Europa e per l’Italia. Oggi gli Usa pongono un problema di riequilibrio economico ed è giusto affrontarlo con serenità e diplomazia”. Così il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, a margine di una conferenza organizzata dall’ambasciata del Turkmenistan in Italia insieme all’Istituto Italiano per l’Asia, in occasione della proclamazione, da parte dell’Onu, del 2025 anno internazionale della pace e della fiducia.

