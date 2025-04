Tornano “Le notti dell’Underground”, il Festival di RE NUDO

La prima edizione de IL FESTIVAL DI RE NUDO, rinnovata della storica manifestazione dedicata alla cultura alternativa, lo scorso anno ha raccolto un pubblico di oltre 1.500 persone di tutte le generazioni che hanno partecipato a 44 eventi gratuiti di musica, video, street art, fotografia, letteratura, poesia, teatro e danza con protagonisti più di 80 artisti indipendenti under 30.

La CALL TO ACTION per i giovani artisti indipendenti tra i 16 e 30 anni che vogliono partecipare alla seconda edizione da protagonisti dura ancora una settimana: fino alla mezzanotte di martedì 15 aprile si può inviare la propria candidatura presentando il proprio progetto compilando il form sul sito https://www.renudo.org/.

Tema di questa edizione il CHANGE ENGAGEMENT: con il contesto socioculturale che cambia e si evolve sempre più velocemente, si vuole comprendere concretamente quale siano i cambiamenti che vogliono attuare i giovani in prima persona. Dal successo dello scorso anno non poteva che nascere una seconda edizione, sempre ospitata dai bellissimi spazi della Fabbrica del Vapore, arricchita e ampliata.

Il Festival durerà un giorno in più, iniziando da giovedì 5 giugno per terminare domenica 8 giugno, e già dal 10 maggio sarà possibile entrare nell’atmosfera del Festival grazie alla mostra fotografica SI GIOCAVA A FARE WOODSTOCK che verrà allestita nei locali dell’Atelier Ex-Cisterne, sempre all’interno di Fabbrica del Vapore, location dove il 5 giugno si aprirà la seconda edizione de LE NOTTI DELL’UNDERGROUND – IL FESTIVAL DI RE NUDO.

Dopo l’inaugurazione del 10 maggio l’esposizione durerà fino all’8 giugno, ovvero fino alla conclusione del Festival. La mostra racconta, attraverso 80 scatti in bianco e nero, opera di Fabio Maria Minotti le tre edizioni del Festival di Re Nudo che si sono svolti nel Parco Lambro tra il 1974 e il 1976. In quei mesi di giugno il parco è gioiosamente frequentato da giovani provenienti da tutta Italia che, sacco a pelo alla mano e fascetta in testa, vogliono rifare Woodstock, ascoltare nuove proposte, condividere esperienze. Sono giovani impegnati politicamente e socialmente, appassionati di musica, studenti, operai, artisti, freakettoni, turisti, curiosi… Sul palco si alternano esponenti di tutti i generi musicali: dalla musica italiana a quella sperimentale, dal rock al prog al jazz alle jam session collettive. A ciascuna edizione partecipano oltre 100.000 persone: per la qualità artistica proposta (musicale, teatrale o letteraria) è considerato uno dei Festival underground più importanti a livello europeo.

Le fotografie di Fabio Maria Minotti sono 90, più della metà inedite, ritraggono i protagonisti della scena musicale e artistica italiana e il pubblico, giovani di quella generazione che sognava di cambiare il mondo.

Mostra in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale ALBERTO GRIFI.

LE NOTTI DELL’UNDERGROUND – IL FESTIVAL DI RE NUDO è una festa dedicata alla cultura aperta a tutti, l’ingresso agli eventi del festival e alla mostra SI GIOCAVA A FARE WOODSTOCK è gratuito!