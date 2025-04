Tentano furto in azienda con una ruspa, le guardie sparano in aria

Un commando di 7/8 uomini ha tentato un furto con una ruspa in un’azienda di San Giuliano Milanese stamattina all’alba. I malviventi hanno desistito quando le guardie hanno esploso dei colpi in aria. Prima di cercare di divellere con una ruspa la recinzione dell’azienda, avevano bruciato sette mezzi, per impedire l’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini sono affidate ai carabinieri mentre sono entrati in azione i vigili del fuoco di Milano per domare le fiamme.