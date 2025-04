Stasi, parere parzialmente positivo dalla Procura per la semilibertà

La sostituta procuratrice generale di Milano Valeria Marino ha espresso in aula un parere “parzialmente positivo” sulla richiesta di semilibertà di Alberto Stasi nell’udienza davanti ai giudici della Sorveglianza. Lo ha spiegato l’avvocato Glauco Gasperini, che ha sostituito in udienza la legale Giada Bocellari. Un parere positivo, in sostanza, ma con riserve su alcuni aspetti. La sostituta pg Marino ha sollevato un’unica questione: il fatto che per l’ultima sua intervista, andata in onda su ‘Le Iene’ il 30 marzo, il 41enne non aveva chiesto l’autorizzazione a rilasciarla, durante un giorno di permesso autorizzato, all’amministrazione penitenziaria.

La decisione dei giudici è attesa entro cinque giorni. Stasi non si è presentato in udienza. Ieri si era saputo che sono “positive” le relazioni di operatori ed educatori del carcere milanese di Bollate sul comportamento e sul percorso di esecuzione della pena di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni nel 2015 per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, a Garlasco nel 2007. Il suo legale oggi ha insistito per l’istanza di semilibertà per il 41enne, ammesso nel 2023 al lavoro esterno (esce dal carcere per andare a lavorare come contabile in un’azienda). La Procura generale ha valutato gli atti del carcere, ma anche le recenti interviste in cui Stasi ha ribadito la sua innocenza, parlando in parte anche delle nuove indagini su Sempio. Per la semilibertà, comunque, non è necessario il ravvedimento. Stasi punta alla semilibertà, ossia alla possibilità di stare fuori dal carcere per tutto il giorno o quasi, e non solo per andare a lavorare, tornando in cella la sera. Poi potrà provare, tra non molto, anche con l’affidamento in prova, che si può richiedere quando il condannato deve scontare non più di 4 anni. E a Stasi mancano 4 anni e pochi mesi.