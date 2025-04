Eni, a Ravenna un hub per lo stoccaggio del carbonio

RAVENNA (ITALPRESS) – Con la conversione dei giacimenti off-shore esauriti di gas in Adriatico, operati dall’Eni, l’hub di Ravenna diventerà il sito di riferimento del Mediterraneo per lo stoccaggio permanente dell’anidride carbonica. La capacità totale è stimata in oltre 500 milioni di tonnellate. Il progetto “Ravenna CCS – Carbon Capture and Storage”, è stato reso possibile dalla joint venture tra Eni e Snam. Del progetto si è parlato nel corso di uno degli incontri della seconda giornata di OMC Med Energy 2025, in corso al Pala De André della città adriatica.

