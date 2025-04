Un progetto per l’utilizzo dell’IA nei mercati finanziari

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea e l’OCSE hanno avviato un progetto sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei mercati finanziari italiani. L’iniziativa è promossa dalla Banca d’Italia nell’ambito dello Strumento di sostegno tecnico, programma dell’Ue che promuove le riforme strutturali negli Stati membri. L’obiettivo è ottenere indicazioni per orientare le scelte delle autorità finanziarie italiane nell’adozione dell’intelligenza artificiale, limitando i rischi. L’OCSE curerà la stesura di un rapporto finale che sarà pubblicato al termine del progetto, previsto entro la primavera del 2026. I lavori prevedono una ricognizione della situazione in Italia, un confronto con le esperienze degli altri paesi e lo sviluppo di considerazioni utili per le autorità. L’OCSE ha inviato un questionario a banche, investitori istituzionali, infrastrutture dei mercati finanziari. Seguiranno un’indagine presso le autorità finanziarie italiane e una serie di workshop con rappresentanti dell’industria e delle istituzioni. Al progetto collaborano il Ministero dell’Economia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l’Ivass.

sat/azn