PAROLE e DINTORNI si amplia con un’area dedicata alla promozione Radio e Tv

Fondata nel 1990 e diretta da Riccardo Vitanza, PAROLE & DINTORNI è un’Agenzia di Comunicazione specializzata in relazioni con i media tradizionali e i media digitali. Il team di PAROLE & DINTORNI è costituito da Riccardo Vitanza (Amministratore Unico e Direttore Generale), Marta Falcon (Vicedirettore Generale e Responsabile Area Comunicazione e Ufficio Stampa), Stefano Seresini (Responsabile Area Promozione Radio e TV), Francesco Di Mento, Giulia Orsi, Sara Testori, Lorenza Nervitto, Silvia Eccher, Marco Latini, Michela Roncaglione, Federica Capra, Filippo Gatti, Federica Busso, Eva Cornara, Altea Coce, Marta Campi e Fiammetta Costantini (Assistente di Direzione).

Dall’1 marzo 2024 all’interno dell’Agenzia è operativa una nuova Area dedicata alla Promozione Radio e Tv, rivolta a chi desidera accrescere la propria visibilità radiofonica e televisiva. La nuova Area Promozione Radio e Tv, diretta da Stefano Seresini, si aggiunge all’Area Comunicazione e Ufficio Stampa, Web e Social Media diretta da Marta Falcon. Promozione Radio e Tv è un’Area indipendente all’interno di PAROLE & DINTORNI, ma può anche essere integrata nell’ambito del core business (Strategie di Comunicazione e Ufficio Stampa) dell’Agenzia, in base alle esigenze dei clienti.

Tra i clienti di PAROLE & DINTORNI figurano artisti e personaggi dello spettacolo, della cultura e dell’editoria, dello sport, dell’arte, del food & beverage, talent, web creator, eventi, rassegne, festival e manifestazioni varie senza lasciare indietro programmi televisivi, film, case discografiche, agenzie di management e organizzazione di

concerti, locali, case editrici, case di produzione televisive, pubblicitarie e cinematografiche, aziende, enti e organizzazioni sociali e istituzionali.

Solo nel 2023 l’agenzia ha fornito supporto per la comunicazione ed ufficio stampa (attività discografica e/o live) per i seguenti artisti e personaggi: Luciano Ligabue, Claudio Baglioni, Zucchero, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Elisabetta Sgarbi, Matteo Berrettini, Cristiano De Andrè, PFM (Premiata Forneria Marconi), Giorgio Panariello, Pooh, Marco Masini, Il Volo, Renga/Nek, Elio e le Storie Tese, Mario Venuti, Umberto Tozzi, Ana Mena, Joe T. Vannelli, Rockets, Marcella Bella, Johnson Righeira, Accordi Disaccordi, Il Guardiano del Faro, Silvia Salemi, Romina Falconi.

Comunicazione e ufficio stampa per i seguenti eventi: La Milanesiana (ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi), Concerto del Primo Maggio a Roma, ITALIA LOVES ROMAGNA all’Arena Rcf di Reggio Emilia, Piano City Milano, Area Sanremo, Milano Music Week, Carnevale di Viareggio, Parma Città della Musica, Incanti, Il Concertozzo, Jazzinsieme, Zecchino D’Oro Show, Zecchino D’Oro, Festival di Castrocaro, Kaulonia Tarantella Festival, MEI – Meeting Etichette Indipendenti, Imola Summer Sound per la Romagna, Duke Ellington/Queen at the Opera, Linus – Festival del Fumetto, Premio Pierangelo Bertoli, Baccanale 2023, W LA MOVIDA, Quel Gran Genio.

Comunicazione e ufficio stampa per i dischi e gli artisti di Sony Music Repertorio Internazionale e le uscite discografiche di catalogo a cura di Sony Music, per Sony Music Publishing, per Sony Music Corporate e per le colonne sonore di Edizioni Curci.

Comunicazione e ufficio stampa per l’Arena di Verona (eventi live e tv), per il locale Spirit de Milan, per il film “DallAmeriCaruso. Il concerto perduto” su Lucio Dalla diretto da Walter Veltroni, per il film “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari” su Zucchero diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, per il film “Leggende Metropolitane” diretto da Stefano Meloncelli, per il film “Nino Migliori. La festa che rovescia il mondo per gioco” su Nino Migliori e il film “Gatto e la casa dei fantasmi” diretti da Elisabetta Sgarbi, per il film “Vacanze di Natale” e altri film distribuiti da Nexo Digital.

Comunicazione e ufficio stampa per i City Angels e per vari progetti di solidarietà.