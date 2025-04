“Design Wheels”, il messaggio di protesta sul ponte della Ghisolfa

Milano si sveglia con una nuova opera d’arte urbana che non passa inosservata: il Ponte della Ghisolfa è diventato la tela di una denuncia pubblica. L’installazione, firmata da ignoti e intitolata Design Wheels, richiama l’attenzione su una questione ormai annosa: la mancata messa in sicurezza del passaggio per le persone in bicicletta sul ponte della Ghisolfa. Il ponte continua a rappresentare un punto critico per la mobilità sostenibile della città, nonostante la richiesta di un intervento da parte di cittadini e comitati.

L’azione artistica non è stata annunciata ufficialmente, ma chi attraversa il ponte in queste ore in auto non può fare a meno di notarla. Un intervento silenzioso, ma potente, che interroga cittadini e amministratori: “quanto ancora dovremo aspettare affinché il diritto a una mobilità sicura sia garantito?”

Un messaggio che suona ancora più forte durante la Design Week, quando il sindaco invita cittadini e visitatori a spostarsi in modo sostenibile evitando l’uso dell’auto privata.