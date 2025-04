“Milano Green Circle” , il verde lungo il percorso della 90/91

Forestami, con l’obiettivo di piantare 3 milioni di piante e incrementare il capitale naturale e la tree canopy cover del 5% della Città metropolitana di Milano entro il 2030, annuncia la conclusione del primo tratto della “Milano Green Circle 90/91”, progetto promosso dal Comune di Milano in collaborazione con Forestami, a cura dell’agronoma e paesaggista Laura Gatti, reso possibile grazie al supporto del Gruppo Armani.

Il progetto della “Milano Green Circle 90/91”, annunciato ad aprile 2024 e avviato nella stagione agronomica 24-25, ha come obiettivo la riqualificazione del percorso della filoviaria 90/91 che attraversa 8 dei 9 Municipi del Comune di Milano.

Per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali e in particolare sul progetto Milano Green Circle 90/91, in concomitanza con il Salone del Mobile, un’Ape car elettrica con il logo Emporio Armani sarà presente in via Manzoni 31, davanti al punto vendita milanese del brand. Dal 9 al 12 aprile, i passanti riceveranno delle tote bag contenenti un vaso realizzato in materiale riciclato certificato insieme a delle cartoline piantabili contenenti semi di fiori di campo.