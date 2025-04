Femminicidi, presidio di “Non una di meno” a Milano

Presidio a Milano, come in altre città d’Italia, di “Non una di meno”, per Ilaria Sula e Sara Campanella, 22enni uccise una a Roma e l’altra a Messina, da loro due coetanee. Appuntamento, ieri, all’Università statale di Milano. “Siamo stanche e arrabbiate” ma “ce lo aspettavamo di tornare qui a urlare perché nessuna azione di prevenzione è stata fatta”, dicono. “Ci vogliamo vive” si legge sugli striscioni.

“A novembre 2023 eravamo in piazza per Giulia Cecchetin. Oggi, aprile 2025, siamo scese in piazza per Sara Campanella e Ilaria Sula, uccise dalla stessa mano patriarcale. Ilaria è la 23ª donna* uccisa quest’anno” spiegano le studentesse. “Non ne vogliamo una 24ª, ma sappiamo che ogni volta che torniamo a casa di corsa, che mandiamo la posizione a unə amicə, che pesiamo le parole per dire no, la paura è sempre la stessa: potrebbe toccare a noi. Oggi abbiamo trasformato il dolore in rabbia partendo in corteo dall’università statale fino al tribunale. Non possiamo più accettarlo. La nostra rabbia è lotta, ed è solo insieme che possiamo cambiare questo sistema che continua a ucciderci”.