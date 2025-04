Colico (LC) verso la Valtellina, avviato iter referendum per passare sotto Sondrio

Nuovi passi verso la proposta di referendum per il passaggio del comune di Colico dall’attuale provincia di Lecco alla provincia di Sondrio. Il parere negativo espresso dal Consiglio provinciale non incide. Il regolamento del Comune di Colico, prevede che possa essere presentata al sindaco una raccolta di almeno cento firme per avviare l’iter oggetto della proposta. Queste ci sono e sono arrivate, come ha ammesso il Comune. Ora si andrà avanti con l’audizione del comitato promotore. E secondo gli stessi criteri, si attenderà anche il comitato del No al passaggio che si è costituito ufficialmente. Il Consiglio comunale avvierà una procedura, dopo di che potrebbe essere votata una delibera a maggioranza a favore o meno della proposta. Dovesse essere votata a maggioranza la procedura che intende chiedere un referendum sul passaggio di Colico alla provincia di Sondrio, la delibera andrà poi inviata a Regione e da lì al Governo. Il comune di Colico si trova al confine nord della provincia di Lecco, in alto al Lago di Como e al confine con le province di Sondrio e Como.