Auto tampona un pullman di linea nel Milanese, due feriti

Un incidente stradale tra un’auto e un pullman di linea si è verificato oggi pomeriggio nel Milanese. Il mezzo trasportava in quel momento una ventina di persone, tutte illese. Due invece quelle ferite, entrambe sull’auto che avrebbe tamponato il mezzo. Tutto è accaduto alle 17 sulla provinciale 525 del Brembo, nel tratto tra Villa Fornaci e Bettola, nel comune di Inzago. Una donna di 31 anni e un uomo di 38 sono stati trasportati rispettivamente in codice giallo e verde al Pronto soccorso. Per stabilire la dinamica dell’incidente è al lavoro la Polizia Locale di Inzago.