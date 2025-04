Ritrovata la donna scomparsa nel lodigiano

E’ stata ritrovata, confusa e stanca ma in buono stato di salute, a un chilometro in linea aria dell’abitazione, Ornella Bettinelli, la donna 70enne che era scomparsa ieri dalla sua abitazione di Bertonico, nel Lodigiano. E’ stata avvistata intorno alle 11 mentre vagava in un campo dall’elicottero del Reparto Volo Lombardia e attrezzato per il soccorso persone, decollato da Malpensa di nuovo, dopo ieri, stamattina dopo le ricerche interrotte in nottata. Subito è stata portata nella caserma dei carabinieri di Codogno dove le sono state somministrate le prime cure mediche.