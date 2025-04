Donna trovata morta lungo i binari in Brianza, ritardi e disagi

Una donna è stata trovata morta questa mattina sulla massicciata ferroviaria nel comune di Desio (Monza e Brianza). La linea ferroviaria è stata interrotta per permettere i rilievi della Polizia giudiziaria. Si registrano disagi e ritardi.

La segnalazione è giunta ai Carabinieri e al 118 poco dopo le 6. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, in via San Giuseppe, hanno potuto solo constatare il decesso della vittima. Le iniziali difficoltà nell’identificazione dipendono dal fatto che il corpo è stato straziato e decapitato, presumibilmente nell’impatto con uno o più treni. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Dopo il primo intervento dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Desio le indagini passeranno alla Polfer della Lombardia. Sulla Linea S11 di Trenord e sulle tratte verso la Svizzera via Chiasso si registrano ritardi e disagi, anche con qualche cancellazione. “La circolazione dei treni – comunicano Rfi e Trenord – è sospesa sulla linea Milano-Como-Chiasso tra Monza e Seregno per accertamenti dell’autorità giudiziaria”. Alcuni treni sulla Linea S11 sono stati cancellati oltre ad alcuni treni diretti in Svizzera