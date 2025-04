Assolombarda: “I dazi americani sono un errore”

“L’introduzione dei dazi sui prodotti europei è un grave errore che rischia di avere conseguenze pensanti sulla nostra economia”. Così il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, sui dazi americani. “Questo – aggiunge – è tanto più vero per un territorio come quello lombardo che, con 163 miliardi di euro, fa il 26% dell’export italiano e per cui gli Usa sono il primo partner commerciale extra Ue. Siamo davanti ad un nuovo ordine che agirà su logiche diverse da quelle che hanno segnato il commercio mondiale da quando è stato fondato il Wto a Marrakech nel 1994. Ma, indipendentemente da tutto, i dazi fanno male anche all’America che con il resto del mondo è profondamente interconnessa lungo le catene globali del valore e tra aziende: davanti ad un’epoca di sovranismo politico il mondo resta globale nei commerci e nelle reti. Dobbiamo negoziare a livello europeo con gli Usa utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione, per esempio sul versante dei servizi tech, dove come Europa siamo in disavanzo rispetto all’America. Allo stesso tempo la scelta degli Usa ci impone con massima urgenza di falciare le barriere interne che l’Ue si è autoinflitta per l’eccessiva regolamentazione, l’equivalente di un dazio del 45% che le imprese devono pagare”.