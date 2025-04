TERRASINI (PALERMO) – Presentato a Terrasini il Girone A della manifestazione di calcio giovanile che si disputerà in Sicilia dall’11 al 18 aprile. Non solo sport, ma anche solidarietà: infatti, il Comitato Regionale Sicilia ha deciso di donare 5 euro per ogni rete messa a segno nel corso del torneo, da destinare all’associazione culturale “La Casa di Lucia”.

