Pirelli, Tronchetti “Accordi con soci cinesi garantiranno il futuro”

MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo iniziando i negoziati. Come abbiamo detto nell’ultimo consiglio, il cuore e l’obiettivo è la crescita di Pirelli. Sono molto fiducioso perché al centro c’è l’interesse di Pirelli. Ovviamente i negoziati sono fatti di passaggi, ma arriveremo certamente a un accordo che garantirà il futuro di Pirelli”. Così il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a margine di un convegno, alla domanda sui negoziati con il principale azionista cinese del gruppo, Sinochem (con il 37%), per trovare una soluzione di governance per rispettare le norme statunitensi, in particolare legate ai veicoli connessi, che penalizzano società che abbiano legami con la Cina.

