Il capo missione Emergency in Uganda: “La popolazione è abbandonata a sé stessa”

L’ospedale di Emergency a Entebbe, in Uganda, centro di chirurgia pediatrica, offre cure gratuite di eccellenza in chirurgia pediatrica. Il progetto è stato sviluppato da Renzo Piano: un ospedale “scandalosamente bello” nato da un sogno di Gino Strada. Il capo missione di Emergency in Uganda Giacomo Iacomino ci racconta la missione. “Un anno fa, dopo una carriera di dirigenza nel profit, ho lasciato Milano e ho accettato la folle sfida di guidare una missione umanitaria in Uganda” spiega Iacomino, 46 anni, laureato in Ingegneria e vincitore del Best Italian Remote Sensing Thesis Prize. Nel 2024 ha accettato la sfida di lasciare il mondo del profit per guidare una missione umanitaria. Ricopre il ruolo di Country Director in Uganda dove dirige il Children’s Surgical Hospital.

“In Italia non si parla di tutte le difficoltà che viviamo qui. Il Paese è messo in ginocchio dall’uscita dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale USAID. Milioni di bambini non possono accedere alle cure primarie, milioni di HIV positivi sono lasciati senza terapia. La popolazione è totalmente abbandonata a se stessa” ci racconta Iacomino.

Ascolta l’intervista a Giacomo Iacomino.