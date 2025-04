Cattani “Il futuro dell’industria farmaceutica è la ricerca”

ROMA (ITALPRESS) – “Il futuro dell’industria farmaceutica è la ricerca, e quindi ogni anno investiamo, come settore, circa 4 miliardi, il che significa quasi mille studi clinici, due miliardi in ricerca clinica, 2 miliardi in tecnologia industriale, questa è la nostra forza e quindi in un mondo che ha sovvertito tutte le regole, dobbiamo comprendere come la leva dell’innovazione, che è libertà, progresso, scienza, tecnologia e data sia la chiave di vittoria, crescita del paese per correre ancora di più sul fronte dell’innovazione, nella scoperta di nuove farmaci, nelle possibilità di cura, dando un contributo forte, unico, all’economia, all’export del paese e allo sviluppo della conoscenza, delle competenze”. Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, a margine del convegno “Ricerca e futuro. Il contributo dell’industria farmaceutica per la salute di domani”.

