Autismo,campagna di sensibilizzazione con gli annunci dei bambini in Metro

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, i bambini e le bambine con autismo diventano protagonisti di una campagna di sensibilizzazione lanciata da Atm e Comune di Milano, che si avvale della consulenza scientifica della onlus L’abilità. Fino a domenica 6 aprile, le voci di Francesco, Alessandro, Jacopo, Tiffany e Kian accompagneranno i viaggiatori su tutte le metropolitane milanesi attraverso annunci audio che hanno l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e la conoscenza dei cittadini e delle cittadine su questo tema. I messaggi, che verranno diffusi sia a bordo dei treni sia nelle stazioni, sono il frutto di un adattamento degli annunci standard quotidianamente rivolti ai passeggeri, a cui si aggiungono delle comunicazioni del tutto nuove, condivise con L’abilità e le famiglie dei bambini coinvolti, per rendere evidenti i bisogni e sottolineare le difficoltà correlate ad alcune caratteristiche delle persone con autismo, come la particolare sensibilità al rumore o la fatica di stare in luoghi affollati. I piccoli ‘annunciatori’ sono bambine e bambini con autismo che l’équipe specializzata di L’abilità ha accompagnato in un percorso educativo, spiegando loro in cosa consisteva l’iniziativa, il significato del loro coinvolgimento e l’importanza degli annunci per i passeggeri, in modo che potessero partecipare attivamente all’esperienza, sviluppando una piena consapevolezza del proprio ruolo. I partecipanti hanno scelto il loro messaggio preferito tra quelli proposti, per poi registrarlo nella centrale operativa di Atm. Al termine della registrazione, hanno inoltre potuto fare una visita guidata alle centrali operative della metropolitana, dei mezzi di superficie e della security.

“In Atm crediamo nella centralità della persona come valore prioritario e vogliamo promuovere una società sempre più inclusiva – dichiara Laura La Ferla, Direttore Comunicazione di Atm -. Questa campagna vuole essere uno strumento di sensibilizzazione sull’unicità delle persone e sul rispetto reciproco, per i passeggeri, per i cittadini, per i nostri dipendenti, per l’intera comunità. Abbiamo sostenuto l’iniziativa con vero entusiasmo: è un’ulteriore tappa nel nostro percorso per promuovere una città sempre più aperta. Riteniamo che la nostra natura di società pubblica ci affidi, oltre al servizio di mobilità, anche la responsabilità di informare, nella consapevolezza che conoscere è l’unico modo per comprendere”. “La metropolitana – afferma l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – è il mezzo pubblico più utilizzato, comodo e veloce, ma per alcuni può rappresentare un’esperienza difficile. Grazie a questa campagna, per la prima volta i bambini e le bambine con autismo hanno la possibilità di parlare alla città portando a un pubblico veramente vasto e variegato un messaggio di inclusione capace di accompagnare tutti e tutte verso una migliore comprensione delle situazioni e dei comportamenti che possono metterli in difficoltà o, al contrario, aiutarli a sentirsi a proprio agio. Una sfida che Francesco, Alessandro, Jacopo, Tiffany e Kian hanno accolto con entusiasmo e passione aiutandoci, insieme al prezioso supporto di L’abilità, a focalizzare la comunicazione e garantire la correttezza dei contenuti”. La campagna è nata su proposta di L’abilità, onlus che da oltre 25 anni si prende cura di bambini e bambine con disabilità e delle loro famiglie, grazie a una rete di centri specializzati dove vengono garantiti il diritto all’inclusione, alla cura e all’uguaglianza. “Ringraziamo il Comune di Milano e Atm per essersi fatti promotori di questo momento di sensibilizzazione – afferma Laura Borghetto, Direttrice generale di L’abilità Onlus -. Abbiamo proposto la campagna in metropolitana perché crediamo fortemente che sia importante dare la parola ai bambini con autismo, lanciare con loro un messaggio di inclusione e partecipazione, attraverso un linguaggio rispettoso e coerente. Da oltre 25 anni, la nostra associazione si prende cura dei bambini con disabilità, delle loro famiglie e del contesto sociale ed educativo in cui vivono. Il nostro auspicio è che la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo non sia un evento circoscritto al 2 aprile, ma un impegno quotidiano di ascolto, accettazione e valorizzazione di tutti i cittadini. Per L’abilità Onlus questa campagna nasce dopo un anno dall’apertura di un nuovo centro ‘Le piccole case’, un Centro Territoriale Riabilitativo Semiresidenziale per bambini tra i 2 e gli 11 anni con disturbo dello spettro autistico, pensato per offrire trattamenti personalizzati in base ai loro diversi livelli di sviluppo”.