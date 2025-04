Studentato a Mind, posata la prima pietra: oltre 1.150 posti letto

Your browser does not support the video tag.

Oltre 1.150 posti letto suddivisi in due residenze: la prima sorgerà su un’area di 6.000 metri quadrati nell’area est di MIND in prossimità del grande Campus scientifico dell’Università Statale pronto per la seconda metà del 2027, di fronte all’Albero della Vita e metterà a disposizione 646 alloggi; la seconda sorgerà nell’area ovest di MIND, di fronte all’ospedale Galeazzi studentato e ospiterà 506 posti. I posti letto saranno a tariffe convenzionate col Comune di Milano, di cui 400 riservati agli studenti DSU Diritto allo Studio della Statale, 652 destinati a studenti universitari, docenti, ricercatori, stagisti e borsisti e, infine, 100 posti letto destinati a permanenze di breve durata per tutti coloro che gravitano all’interno di MIND e oltre. Sono i numeri dello studentato che sorgerà nell’area che vide la realizzazione di Expo 2015 e di cui oggi c’è stata la cerimonia di avvio della costruzione alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana, del sindaco Giuseppe Sala, di Andrea Orlandi, sindaco di Rho, della rettrice della Statale Marina Brambilla, di Francesco Mandruzzato, amministratore delegato di Academo e commercial director Development & Infrastructure di Lendlease, sviluppatore dell’area, di Oronzo Perrini, direttore generale di REAM SGR e di Igor De Biasio, Amministratore Delegato di Arexpo. “Qui si parla di innovazione, ricerca, futuro e giovani, che sono gli argomenti più importanti” – ha detto il presidente Fontana – MIND sta diventando tante cose ma innanzitutto un hub che riesce ad attrarre ricercatori, studenti e giovani del nostro Paese e da ogni parte del mondo, e questo è molto importante. Qui noi abbiamo sotto gli occhi un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, ma anche di rigenerazione urbana e riqualificazione di quartieri dal punto di vista sociale ed economico, che vuole anche dire la possibilità di dare ai nostri giovani tante opportunità in più, di dedicarsi alla ricerca, all’innovazione, allo studio, all’approfondimento e al futuro. Perché il futuro sta nella conoscenza e senza conoscenza non si ha nessun tipo di prospettiva per il futuro. Le gru sono un segno di grande vitalità e di una società che vuole guardare al futuro e impegnarsi per migliorare il futuro della nostra comunità, che non potrà che essere positivo. Un futuro che vedrà i nostri giovani protagonisti, a cui bisogna trasmettere un po’ di ottimismo”.

“Per me è sempre un tuffo al cuore venire qui – ha detto il sindaco Sala nel corso del suo intervento – è stato un periodo che ha cambiato la mia vita da tanti punti di vista. La cosa che più mi è rimasta impressa è come le prime settimane andavamo in giro a cercare ogni minima imperfezione: lo abbiamo messo a posto con la volontà, ed è questo il punto: ci vuole tanta buona volontà. Viviamo in un mondo che sta diventando di analisti in cui tutti sono capaci di dire cosa non funziona, ma con una fatica enorme a essere credibili nella costruzione delle cose e nella risoluzione dei problemi. Qui invece viviamo questo senso di costruzione e di capacità di fare. Questa è un’opera straordinaria che farà il bene non solo di Milano, ma di questo territorio A volte i problemi a Milano vengono enfatizzati: molti dei problemi che oggi vediamo ce li hanno anche tutte le altre città. Spesso i problemi sono associati a cose virtuose successe prima: per esempio, i prezzi delle case a Milano sono alti, è l’altro lato della medaglia del successo della città, che è diventata attrattiva Milano – ha concluso – è stata l’ultima città italiana a diventare veramente una città universitaria, secoli dopo le prime città. Ma poi c’è stato un recupero fortissimo: oggi noi abbiamo 70mila studenti fuori sede: è un vanto ma si apre il problema delle residenze. Questo e il Villaggio Olimpico, che diventerà uno studentato, saranno una parte della soluzione, ma è chiaro che serve l’aiuto da parte di tutti. Ringrazio tutti per questo progetto significativo, è una gioia immaginare di aver aiutato a portare questo territorio verso una realtà adatta ai giovani, dove loro possono credere in un futuro positivo”.

“Oggi è una giornata per noi davvero molto importante – ha aggiunto la rettrice dell’Università Statale Marina Brambilla – perché segna una tappa significativa di questa nostra incredibile avventura, la realizzazione del nuovo campus dell’Università Statale a MIND. Non siamo soli in questa operazione, che sin dall’inizio ha richiamato l’interesse e il supporto delle istituzioni, locali e nazionali. Le istituzioni sono sempre state al nostro fianco in questo progetto per la Statale, ma anche per Milano e il Paese, strettamente legato alla rigenerazione dell’area e della città nel suo complesso. Il nuovo campus – ha aggiunto – sarà un luogo per imparare, esprimersi, conoscersi, all’interno di una community coesa, partecipata ed aperta all’esterno. Il cantiere che apriamo oggi è quello della prima delle due residenze che sorgeranno nell’area, una a pochissima distanza dal campus, l’altra più vicina all’Ospedale Galeazzi. È stato fondamentale per noi opzionare all’interno di queste due residenze 400 posti, che gestiremo direttamente per riservarli agli studenti che rientrano nella normativa per il diritto allo studio. Saranno messi a disposizione alle stesse condizioni che abbiamo per tutte le altre residenze, attualmente 250 euro al mese. Anche se molto resta ancora da fare in termini di opportunità abitativa a Milano, negli ultimi anni come Statale abbiamo accresciuto la nostra disponibilità di posti letto. Nel 2018 avevamo 764 posti letto, oggi siamo a 1286 e arriveremo a 1700 con i posti letto a MIND e abbiamo in progetto ulteriori operazioni. Sono risultati importanti, concreti in un percorso complesso in cui la partnership col privato e il supporto del Comune e della Regione sono stati fondamentali. Ogni volta che visito questo luogo non posso non provare un’emozione profonda per la trasformazione storica che questa realizzazione comporterà: è ormai il nostro presente e il futuro della nostra università. Ma anche per l’importanza e l’imponenza complessiva di questo progetto: nessun Ateneo ha in questo momento un’operazione di questo livello, e vale anche a livello europeo”, ha concluso Brambilla.

“Il Campus scientifico e tecnologico di MIND rappresenta un progetto di grande valore, espressione di una forte vocazione all’innovazione scientifica e alla formazione di eccellenza. Il project financing, del valore di 215 milioni di euro, è il frutto di una partnership virtuosa tra pubblico e privato, resa possibile grazie alla collaborazione tra Lendlease e l’Università degli Studi di Milano e alla partecipazione di finanziatori di rilievo come Fondo Equiter Infrastructure II, CDP e la Banca Europea per gli investimenti. Grazie a questa sinergia, il progetto procede in linea con il cronoprogramma, contribuendo a fare di MIND un punto di riferimento internazionale per la ricerca e l’istruzione”, ha commentato Francesco Mandruzzato, di Lendlease, che ha aggiunto: “Oggi vediamo prendere forma l’East Gate, l’area est del distretto: non un quartiere direzionale, ma una porzione di città con spazi e servizi dedicati ai giovani che lo popoleranno”.